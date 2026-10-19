Barselona će u okviru desetog kola La Lige dočekati Real Madrid i u najveći španski derbi sa šest bodova prednosti u odnosu na ljutog rivala.

Pred ovaj meč se oglasio prvi čovek katalonskog kluba Đoan Laporta koji smatra da Real neće ništa napraviti sve dok ima višak velikih zvezda u timu.