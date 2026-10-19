Barselona će u okviru desetog kola La Lige dočekati Real Madrid i u najveći španski derbi sa šest bodova prednosti u odnosu na ljutog rivala.
Pred ovaj meč se oglasio prvi čovek katalonskog kluba Đoan Laporta koji smatra da Real neće ništa napraviti sve dok ima višak velikih zvezda u timu.
On je na zanimljiv način to prokomentarisao.
- Rekao sam i ranije. Ne možeš da imaš dva petla u istom kokošinjcu. To nikad ne uspe - rekao je Laporta i nastavio je:
- U fudbalu je prioritet tim i timski duh. Ako to nemate, taj projekat je propast. To je jedna od najvećih snaga Barselone. Imamo velike talente, igrače iz La Masije i igrače iz različitih fudbalskih kultura, ali uspeli smo da izgradimo tim koji ima hemiju. Sa druge strane, Real Madrid preferira individualce, zvezde i velike potpise. Izgubili su kredibilitet i sad čine sve da opravdaju loše poteze šireći laži o Negreiri.
Priznao je Laporta kako ne postoje apsolutno nikakvi odnosi između dva kluba. Nazvao je to otvorenim sukobom.
- Ne, ne postoje nikakvi odnosi između dva kluba. Rekao bih da je to sad sukob. Pokušavaju da privuku pažnju, izgubili su kredibilitet, institucionalni i sportski. Oni dve godine nisu osvojili ništa. Mi osvajamo trofeje i kandidati smo za sve moguće titule. Više nemaju nikakav uticaj unutar fudbalskih institucija. Smatram da su krenuli pogrešnim putem i sada za to plaćaju cenu. Odrešili su kesu i potrošili ogromne svote novca na veoma skupe igrače koji ne pružaju očekivane rezultate - poručio je Laporta.
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