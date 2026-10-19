Srpski fudbaler povredio se 15. oktobra, kada je njegov NEC odigrao nerešeno protiv Levskog (1:1). Prema informacijama iz Holandije, Tadić ima problem sa listom, a zbog povrede je već propustio prvenstveni susret protiv Fortune Sitard.

Trener NEC-a Dik Šrojder potvrdio je da iskusni ofanzivac ima zdravstvenih problema i da je poslat na dodatne preglede. Za sada nema preciznih informacija o tome koliko bi oporavak mogao da traje, dok pojedini holandski mediji ne isključuju mogućnost da odsustvo bude duže nego što se prvobitno očekivalo.

Eventualni izostanak Tadića predstavljao bi značajan hendikep za Srbiju, posebno imajući u vidu da ga je Paunović nedavno ponovo uključio u nacionalni tim. Fudbaler NEC-a nastupio je za "orlove" tokom oktobarskog reprezentativnog ciklusa, a njegov povratak trebalo je da donese dodatnu kreativnost i iskustvo ekipi u borbi za što bolji rezultat.

Pred Srbijom su dva važna izazova u novembru. Nacionalni tim će 13. novembra odmeriti snage sa Nemačkom, dok ga tri dana kasnije očekuje duel sa Grčkom.

Do početka okupljanja ostalo je nešto više od tri nedelje, pa još postoji vreme da se situacija promeni. Ipak, bez zvanične procene o težini povrede i očekivanom trajanju pauze, teško je prognozirati da li će Tadić biti spreman za predstojeće obaveze reprezentacije.