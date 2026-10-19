Mladi srpski košarkaš postao je novi klijent Miška Ražnatovića, jednog od najpoznatijih košarkaških agenata u Evropi.

Bošnjaković, rođen 2006. godine, ovog leta završio je saradnju sa Partizanom, u koji je stigao iz madridskog Reala sa velikim očekivanjima. Ipak, u crno-belom dresu nije uspeo da dobije značajniju ulogu, pa su se putevi kluba i talentovanog igrača razišli.

Dok čeka novu sredinu, Bošnjaković je iza sebe ostavio uspešno reprezentativno leto. Sa selekcijom Srbije do 20 godina osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu, čime je potvrdio da i dalje predstavlja igrača na kojeg se ozbiljno računa u budućnosti.

Vest o novom poslovnom partnerstvu potvrdio je upravo Ražnatović, koji je na društvenim mrežama objavio da je mladi košarkaš postao deo njegove agencije.

-Mitar Bošnjaković, bivši igrač Real Madrida i Partizana, dečko rođen 2006. godine je naš novi klijent! Imao je veoma uspešno leto sa reprezentacijom Srbije do 20 godina, gde je osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu - poručio je Ražnatović.

Bošnjaković sada ostaje u potrazi za klubom u kojem bi mogao da dobije veću minutažu i nastavi razvoj, a angažovanje jednog od najuticajnijih agenata u evropskoj košarci moglo bi da bude važan korak ka pronalasku nove sredine.