Radomir Koković beleži izuzetno dobre rezultate sa Železničarom. Klub iz Pančeva je letos igrao kvalifikacije za Ligu konferencija, dok je trenutno četvrtoplasirani na tabeli Superlige Srbije.

Sve se to dešava zahvaljujući Kokoviću, a to ne prolazi ispod radara čak ni u Španiji.

Kako piše španski novinar Anhel Garsija, Las Palmas želi da dovede Kokovića. Španci su se pre nekoliko dana rastali sa Rubenom de la Barerom, i zauzimaju 16. mesto u drugom rangu tamošnjeg prvenstva, što je očigledno ispod njihovih očekivanja za tekuću sezonu.

O Kokovićevoj karijeri se brine Endi Bara, čuveni hrvatski menadžer koji ga je nedavno poredio sa Radomirom Antićem. Zna i se da Bara ima kontakte u Hrvatskoj.

Ostaje da se vidi hoće li Koković menjati sredinu ili će ostati u Pančevu.