Fudbaleri Železničara pobedili su Partizan sa 1:0 u 12. kolu Superlige Srbije. Tim iz Pančeva je na svom terenu došao do velika tri boda i tako produbio krizu crno-belih, nanevši im šesti poraz u domaćem šampionatu.

Posle utakmice je svoje utiske izneo trener Železničara Radomir Koković. On je istakao da je zadovoljan pobedom, ali je imao šta da zameri svojim igračima.

- Osećam se dobro zbog pobede naravno. Mi smo dobro otvorili utakmicu. Imali smo priličnu kontrolu tokom većeg dela prvog poluvremena, izašli u nekoliko tranzicija koje nismo rešili kako treba. Ušli smo u probleme, znali smo da će biti reakcija. Na to smo se spremili, napravili nekoliko izmena. Nažalost, nismo mogli da ostanemo u kontroli. Partizan je dosta rizikovao, imali smo dosta tranzicija. Hteo sam da vidim više aktivnosti i više kontrole, bez obzira na vođstvo protiv favorita. Na tome treba da radimo. Zadovoljan sam što nismo primili gol. Posle isključenja smo imali lakši posao. Čestitam mojim igračima na dobroj borbi pre svega, a Partizanu želim puno uspeha - rekao je Koković.