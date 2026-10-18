Viktor Vembanjama, jedna od najvećih zvezda NBA lige, našao se u centru političke bure zbog podrške protestima u Francuskoj.

Košarkaš San Antonija izazvao je žestoke reakcije nakon što je njegove poruke deo političke javnosti protumačio kao podršku nasilju, pljačkama i vandalizmu koji su obeležili demonstracije širom zemlje.

Gradonačelnik Nice Erik Sijoti posebno se obrušio na slavnog košarkaša, optužujući poznate ličnosti koje su podržale protestni pokret da snose odgovornost. Prema njegovom tumačenju, takve poruke doprinose podsticanju haosa, zbog čega je zatražio da odgovorni budu kažnjeni.

Ipak, važno je napraviti razliku: Vembanjama je prethodno jasno podržao srednjoškolce koji protestuju zbog nejednakosti i loših uslova u obrazovanju, ali nema dokaza da je pozivao na pljačke ili uništavanje imovine.

- Francuske javne ličnosti poput košarkaša Viktora Vembanjame, koji je podržao nerede 17. oktobra nose istorijsku odgovornost. To mora naići na osudu - napisao je Sioti.