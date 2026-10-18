Milan je sad četvrti sa 15 bodova, Atalanta je 10. sa devet.

Gonsalo Ramos je u 24. minutu doveo Milan u vođstvo iz penala, a prednost je u 43. duplirao Adrien Rabio.

Ramos je u 57. minutu imao šansu da postigne drugi gol na meču, iz penala, ali je golman Atalante odbranio. Usledio je korner posle kog je Mario Gila povećao na 3:0. Rezervista gostiju Đanluka Gaetano smanjio je na 3:1 u 66. minutu, a u 81. bivši fudbaler Crvene zvezde Nikola Krstović daje drugi gol za Atalantu.

Fantastičnu šansu da izjednači na 3:3 imao je Davide Zapakosta u 82. minutu , ali je golman Milana Majk Menjan zaustavio telom njegov udarac.

Strahinja Pavlović je odigrao ceo meč za Milan, dok je Lazar Samardžić igrao za Atalantu do 77. minuta.