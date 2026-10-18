Branilac titule je u 12. kolu na svom terenu deklasirao Mladost sa 5:1 i sada ima 34 boda, šest više od drugoplasirane Vojvodine.

Sa druge strane, crno-beli su izgubili od Železničara u Pančevu rezultatom 1:0, što im je šesti poraz u domaćem prvenstvu, pa se nalaze na desetoj poziciji sa svega 11 bodova. Tim Saše Ilića je tik iznad zone ispadanja i to samo zato što ima bolju gol razliku od OFK Beograda koji ima isti broj bodova.

IMT je posle pobede nad Novim Pazarom treći sa 21 osvojenim poenom, dok je Železničar četvrti sa bodom manje. Potom slede Radnički 1923, Radnik i Mladost sa po 17 bodova.

Čukarički je odmah ispod sa 15 bodova, sledi Novi Pazar sa 13 na 9. mestu, a onda Partizan i OFK Beograd sa 11 bodova. Mačva je na 12. mestu sa 10 bodova, Radnički Niš ima osam, a Zemun tri.

Treba reći da utakmicu manje ima Partizan, baš kao i Radnički Niš, Železničar i Radnički Kragujevac.

U narednom kolu Partizan dočekuje Čukarički, dok će Zvezda gostovati OFK Beogradu.