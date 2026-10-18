Fudbaleri Partizana poraženi su od Železničara u Pančevu, a trener gostiju i klupska legenda Saša Ilić pokazao je očigledno nezadovoljstvo zbog sudijskog kriterijuma.

Duel 12. kola Superlige na stadionu Mladost okončan je rezultatom 1:0 (1:0) za domaće, ali je Ilić uprkos tome pohvalio zalaganje svojih izabranika, koji su završnih 20-ak minuta igrali sa čovekom manje u polju zbog isključenja Jurčevića.

- Ja sam zadovoljan, bili smo nadmoćnija i bolja ekipa od Železničara, pa čak i sa igrčem manje. Generalno, to je to, nećemo da se žalimo. Mada, mislim da Partizan zaslužuje više respekta u ovoj našoj ligi. Uglavnom sam zadovoljan kako su momci odigrali, njihovom željom i agresivnošću i čestitam im na tome - rekao je Saša Ilić.