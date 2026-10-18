Tim iz Pančeva sada ima 20 bodova i nalazi se na četvrtom mestu, dok su crno-beli deseti sa samo 11.

Postojala je nada da će nakon pobede nad Novim Pazarom uslediti serija dobrih rezultata, ali je usledio novi razočaravajući poraz Partizana, čak šesti ove sezone u domaćem prvenstvu.

Bolje su gosti iz Beograda ušli u ovaj meč i već u prvom minutu imali dve dobre prilike. Najpre je Čumić poslao dobru loptu u kazneni prostor, ali je zakasnio Aleksić koji je potom šutirao sa 18 metara, ali je Popović to odbranio.

Domaćin je prvui put zapretio nekoliko minuta kasnije. Odbrana gostiju je zaspala, Jevremović je prelako prošao i šutirao, ali je Milošević dobro reagovao.

Domaćin je poveo u 13. minutu. Simao Pedro je iskoristio veliku grešku Jurčevića i poslao odličan pas u peterac. Na pravom mestu bio je David Ankej koji postiže pogodak za vođstvo Pančevaca.

Nakon gola je tempo značajno opao i prvo uzbuđenje je viđeno tek u 32. minutu. Ponovo su kombinovali Čumić i Aleksić koji je probao glavom, ali nije bio precizan. Odmah zatim je na drugoj strani zapretio Jevremović snažnim udarcem sa distance. Međutim, Milošević je to odbranio. Najbolju šansu u prvom delu Partizan je imao u 37. minutu, kada je Že poslao odličan pas, a Čumić sa dva metra nije uspeo da smesti loptu u mrežu.

Prva prilika u nastavku viđena je u 54. minutu. Dobra akcija domaćina iz prekida, Simao Pedro je centrirao, ali je Jovanović loše zahvatio loptu glavom, koja je otišla daleko od gola.

Tri minuta kasnije je Samson probao da iznenadi Popovića udarcem iz gotovo mrtvog ugla, ali je golman Železničara bio spreman na to. Odmah zatim je Simić bio u šansi, ali je gađao preko gola. Potom su Pančevci imali dosta sreće. Čumić je šutirao sa desetak metara, lopta je pogodila Jevremovića, promenila smer i završila tik pored stative.

U 66. minutu je propala dobra šansa za crno-bele. Že je imao dosta prostora ispred sebe, očekivao se šut, ali je brazilski napadač želeo da proigra Zubairua. Međutim, Milikić je presekao taj pas. Četiri minuta kasnije novi šok za goste. Jurčević je dobio crveni karton zbog starta nad Kuljaninom. Sudija Jeknić mu je najpre pokazao žuti karton, ali je nakon poziva iz VAR sobe promenio odluku, pa je Partizan ostao sa igračem manje.

Pokušao je Saša Ilić izmenama da trgne ekipu, ali to nije dalo željeni rezultat. Železničar je uspeo da sačuva prednost do kraja i dođe do nova tri boda.

Ekipa Radomira Kokovića će u narednom kolu gostovati IMT-u, dok će Partizan dočekati Čukarički.

ŽELEZNIČAR - PARTIZAN 1:0 (1:0)

Sportski centar Mladost

Sudija: Stefan Jeknić

ŽELEZNIČAR: Popović - Tegeltija, Vidojević, Milikić, Đuričić - Jevremović, Šekularac, Plavšić - Jovanović, Anke, Simao.

PARTIZAN: Milošević - Samson, Simić, Lima, Jurčević - Aleksić, Zeković - Čumić, Miladinović, Trifunović - Že.

Kraj! Železničar je pobedio!

90. minut - Pet minuta nadoknade.

90. minut - Šansa za Kojzeka. Morao je bolje napadač Partizana u ovoj situaciji.

86. minut - Pokušaj Kuljanina sa ivice šesnaesterca, izblokirao je to Baba.

75. minut - Crveni karton za Jurčevića! Levi bek Partizana je najpre dobio žuti karton, ali je potom sudija Jeknić nakon gledanja snimka promenio odluku, pa će Partizan do kraja biti sa igračem manje.

70. minut - U šansi se našao Zubairu, ali je loše zahvatio loptu i ona odlazi u gol-aut.

58. minut - Dobra prilika za Partizan. Čumić je šutirao, lopta je zakačila Jevremovića i završila malo pored gola. Od svega samo korner za goste.

57. minut - Probao je Samson da iznenadi Popovića, ali je golman Železničara bio na visini zadatka.

54. minut - Prva dobra šansa u nastavku. Lopta je stigla do Jovanovića koji je gađao glavom, ali nije bio precizan.

Kraj prvog poluvremena!

37. minut - Probao je sada i Miladinović, ali njegov udarac odlazi preko gola.

36. minut - Neverovatno kakvu su priliku propustili gosti. Že je poslao savršen pas pred gol, ali se Čumić obrukao i nije uspeo da smesti loptu u mrežu.

33. minut - Snažan udarac Jevremovića iz ogromne udaljenosti. Brani to Milošević.

32. minut - Šansa za Partizan posle dužeg vremena. Aleksić je probao glavom nakon dobrog centaršuta Čumića, ali je šutirao pravo u Popovića.

24. minut - Značajno je opao tempo nakon gola Železničara. Partizan ne uspeva da uzvrati.

13. minut - Goooool! Vodi Železničar! Neoprezan je bio Jurčević, Simao Pedro je poslao odličan pas u peterac, a Anke trese mrežu za prednost domaćina.

8. minut - Evo prve šanse za domaće. Prelako je prošao Janko Jevremović i imao šansu da postigne gol protiv bivšeg kluba, ali je Milošević odbranio njegov udarac.

1. minut - Prete crno-beli već na startu. Čumić je proigrao Aleksića koji je šutirao van kaznenog prostora, ali brani to Popović.

Utakmica je počela!

17:40 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 12. kola Superlige Srbije između Železničara i Partizana. Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Pančeva.