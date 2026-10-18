Gosti su poveli u 11. minutu, kada je Bambase Konte zatresao mrežu posle asistencije Aleksandera Prasa.

Menhengladbah je imao priliku da izjednači, ali je golman Moric Nikolas u 23. minutu zaustavio pokušaj Matsa Rotsa, dok je Fisnik Aslani u 42. minutu iz slobodnog udarca pogodio prečku.

Domaći su do izjednačenja stigli u 49. minutu, kada je Val Mojha preciznim udarcem savladao golmana Hofenhajma.

Ipak, radost Menhengladbaha nije dugo trajala, pošto je Pras u 54. minutu, nakon što mu je loptu prosledio Adam Hložek, ponovo doveo goste u vođstvo.

Hofenhajm je potom imao još nekoliko prilika da uveća prednost, ali je golman domaćih uspeo da zaustavi pokušaje Hložeka.

Menhengladbah je u završnici pokušavao da dođe do izjednačenja, ali nije uspeo da izbegne poraz.