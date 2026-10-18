Crvena zvezda ima razloga za optimizam pred važan okršaj na Marakani u četvrtak! Kopenhagen je u 11. kolu prvenstva Danske remizirao sa Orhusom (1:1) pred svojim navijačima i pokazao da tamošnji lider šampionata nije bez slabosti. Za to vreme, crveno-beli su demonstrirali silu protiv lučanske Mladosti, koju su deklasirali sa 5:1.

Danski velikan je dobro otvorio utakmicu i poveo u 35. minutu, kada je Robert zatresao mrežu gostiju. Delovalo je da će domaćin opravdati ulogu favorita, ali je Orhus imao drugačije planove.

Gosti su u 63. minutu stigli do izjednačenja preko Janija Sene i tako pokvarili veče domaćinu koji je prethodnih nedelja bio prilično ubedljiv i hvaljen. Kopenhagen je potom nastavio da napada, bio je statistički znatno bolji rival, ali nije uspeo da pronađe put do pobedničkog gola. Plen je podeljen, a utisak je da je domaćin propustio priliku da pred svojim navijačima nastavi dominaciju.

Uprkos kisu, Kopenhagen je prvi na tabeli sa 25 osvojenih bodova, tri manje od drugolasiranog Mitjilanda, jedinog neporaženog tima u danskoj Superligi, koji sutra igra svoj prvenstveni meč tekuće runde. Orhus je aktuelni šampion države, ali tek treći otpozadi na tabeli sa svega devet bodova od starta nove sezone.