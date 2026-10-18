Posebno loše po Megu bilo je drugo poluvreme, koje je domaći sastav rešio u svoju korist rezultatom 53:25, što će reći da ni napad, a ni odbrana nisu baš funkcionisali kako treba u ekipi Vuleta Avdalovića.

Već do poluvremena je Ilirija uspela da stekne prednost, a ona je tako samo uvećana na zaista veliku cifru do kraja utakmice. To je ujedno i drugi poraz Mege ove sezone u ABA ligi, nakon onog od Partizana takođe u gostima. U međuvremenu je pobeđen Zadar kod kuće.

Kada je reč o Megi, Pavle Bačko je ubacio 13 poena, a Lukas Manijema i Mihailo Bošković su meč završili sa po 10. Na drugoj strani, Kameron Šelton je dao 25 poena, dok smo videli novu odličnu partiju Stefana Todorovića.

Srpski košarkaš, bivši učenik koledža Peperdajn, ubacio je 24 poena uz četiri skoka i tri asistencije. On prosečno ove sezone daje 21,3 poena uz 3,7 skokova i 2,0 asistencija po meču.