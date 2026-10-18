Žoze Murinjo se ovog leta vratio u Real Madrid, ali na stadionu "Santijago Bernabeu" trenutno nisu zadovoljni rezultatima legendarnog portugalskog stručnjaka.

Iako "kraljevići" večeras igraju meč La Lige protiv Sevilje na svom terenu, uveliko se mogu čuti spekulacije o mogućem rastanku dve strane i nasledniku "posebnog". Prema navodima Radio MARCA-e, prvi čovek kluba Florentino Perez izdvojio je jedno ime za novog trenera ukoliko se rezultati i igra ne poprave. Navodno, on se poverio uskom krugu ljudi da je u svoj notes kao glavnog kandidata zaokružio ime čuvenog Didijea Dešana, doskorašnjeg selektora Francuske.

Dešan je bez angažmana nakon završetka Svetskog prvenstva letos nakon 14-godišnjeg mandata na klupi "trikolora", koje je preuzeo 2012. Adut i spojnica cele priče oko Dešana navodno je činjenica da je Kilijan Mbape, prva zvezda Reala, u dobrim odnosima s bivšim kormilarom nacionalnog tima. Dešan je prethodno od klubova vodio još Monako, Juventus i Marsej.