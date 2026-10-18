Bio je to odličan meč za Podgoričane od samog starta, a posebno su kvalitetno igrali u prvoj deonici, kada su uspeli da zaustave Slovan na samo sedam ubačenih poena.

Tu su stekli ključnu prednost, koju su zatim uspeli da uvećaju sve do 49:25 koliko je bilo na poluvremenu, dok je u nastavku očekivano došlo i do malo opuštanja.

Odlučio je Andrej Žakelj malo i da promeša sastav, pa je Slovan uspeo da ublaži ovaj poraz, koji i ne izgleda tako katastrofalno. Slovaci tako ostaju na jednoj pobedi koju su ostvarili u prošlom kolu u Zagrebu protiv Cibone.

Najefikasniji u timu Budućnosti je bio Flečer Megi sa 16 poena, dok je Džastin Smit ubacio jedan manje. Kada je slovački tim u pitanju, samo je Trejvon Bjukenan bio dvocifren sa 18 poena.