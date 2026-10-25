Košarkaši Denver Nagetsa savladali su na svom terenu Nju Orleans Pelikanse sa 141:135 posle produžetka.

Nikola Jokić je sa 35 poena, 15 skokova i 10 asistencija predvodio domaći tim do preokreta.

Ukupno 199. tripl-dablom u karijeri u regularnom delu sezone, došao je na deset do obaranja NBA rekorda po broju istih, ali je postavio apsolutno najbolji rezultat!

Naime, Nikola Jokić je došao do 222. tripl-dabla u karijeri, kada dodamo i 23 u plej-ofu i tako oborio rekord Rasela Vestbruka od 221.

Ispod su ostali Oskar Robertson sa 189, Medžik Džonson sa 168, Lebron Džejms sa 153. Jokić je sada besmrtan i rekord će se samo uvećavati u sezonama koje slede.