Hjuston je imao prednost od 20 poena, ali su se Hoksi u završnici vratili u meč i smanjili zaostatak na samo pet poena. Ipak, Durent je 18,9 sekundi pre kraja pogodio oba slobodna bacanja i ponovo odveo Roketse na sigurniju razliku.

Pobedom u Atlanti Hjuston je stigao do učinka 3-0, što je najbolji početak sezone za taj tim još od sezone 2017/18. Atlanta je, s druge strane, doživela prvi poraz, nakon što je u prva dva kola slavila na gostovanjima.

Čak sedmorica igrača Hjustona meč su završila sa dvocifrenim brojem poena. Amen Tompson je zabeležio treći uzastopni dabl-dabl sa 17 poena i 11 skokova, dok je Alperen Šengun imao 17 poena i 10 skokova.

Bogdan Bogdanović je za 20 minuta na terenu postigao 11 poena, uz po skok i asistenciju i 50 odsto šuta iz igre.

Najefikasniji u ekipi Atlante bio je Džejlen Džonson sa 26 poena, a ostvario je i 16 asistencija, čime je izjednačio rekord karijere. Nikeil Aleksander-Voker dodao je 18 poena, dok je Aron Vigins u prvoj utakmici pred domaćom publikom u dresu Hoksa postigao 16 poena.

Roketsi su nastavili da koriste jedno od svojih najjačih oružja iz prošle sezone – ofanzivni skok. Hjuston je uhvatio 13 lopti u napadu, iz čega je postigao 22 poena iz druge šanse.