Darko Božović bio je nekadašnji crnogorski fudbalski golman koji je tokom karijere branio za brojne klubove, među kojima se izdvaja Partizan, sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije.

Rođen je 9. avgusta 1978. godine u Titogradu, a za reprezentaciju Crne Gore upisao je dva nastupa 2007. godine. Tokom karijere, pored PArtizana, branio je i za Bežaniju, Slobodu iz Užica, iranski Zob Ahan i Voždovac, a nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu i radu sa golmanima.