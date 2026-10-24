Partizan je izgubio od Čukaričkog u Humskoj 2:0 u 13. kolu Superlige Srbije, što je ukupno sedmi poraz za tim Saše Ilića.

Prvi trener Partizana nije se pojavio pred kamerama Arena Sport nakon meča, a umesto njega izjavu je dao pomoćni trener Veličko Kaplanović.

-Ne mogu ništa da kaćem osim da čestitam Čukaričkom. Sve drugo je sramota - rekao je Kaplanović.

Mihajlo Trajković, trener gostiju, bio je zadovoljan izdanjem svog tim na terenu Partizana.

-Teška utakmica. Čestitam mojim momcima na odnosu, bili smo odlični u prvom poluvremenu i u drugom se sjajno borili. Ne zameram igračima jer su se borili do zadnjeg atoma snage. Nije ni normalno da odigramo ceo meč sjajno s obzirom na to koliko smo dugo zajedno. Možemo daleko da doguramo ako nastavimo ovako - poručio je Trajković.