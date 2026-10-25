Devetnaestogodišnja srpska tenisera, koja je uoči susreta zauzimala 144. mesto na VTA listi, ostvarila je važnu pobedu protiv 111. na svetu i izborila nastup u glavnom žrebu turnira u Guangdžouu.

Kostović je do pobede na tvrdoj podlozi stigla posle jednog sata i 37 minuta igre, pokazavši sigurnost u ključnim trenucima meča.

U prvom setu srpska teniserka je uspela da stekne prednost i dobije deonicu rezultatom 6:3. U nastavku je nastavila u istom ritmu, osvojila drugi set sa 6:2 i bez izgubljenog seta završila duel za plasman u glavni turnir.

Zaharova je meč završila sa jednim as udarcem i dva dupla servis-greška, dok je Kostović upisala pet asova, ali i devet duplih grešaka.

Ruskinja je imala veći procenat ubačenog prvog servisa, 74 odsto prema 63 odsto srpske teniserke, ali to nije bilo dovoljno da izbegne poraz.

Plasman kroz kvalifikacije u glavni žreb turnira predstavlja značajnu priliku za mladu srpsku teniserku da nastavi takmičenje i osvoji nove VTA bodove.