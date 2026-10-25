Beloruska teniserka Arina Sabalenka bila je gost na UFC 333 događaju u Abu Dabiju, ali deluje da se organizatori nisu previše potrudili oko nje.

Naime, oni su na zvaničnoj grafici napravili takvu grešku. I ne samo tu, nego je i komentator rekao da je tu "Arina Sabalenko".

Snimak je brzo počeo da se širi po društvenim mrežama, dok pojedini taj gaf vide kao nešto smešno i zabavno, ima i onih koji smatraju da je to nepoštovanje velike šampionke.

Sabalenku sada čeka nastup na Završnom mastersu. Beloruskinja nikada nije osvojila ovaj turnir, a prošle godine je izgubila u finalu od Elene Ribakine.