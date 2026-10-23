Nekadašnji španski teniser Rafael Nadal izjavio je u intervjuu za američke medije da se njegov život značajno promenio dve godine nakon završetka karijere.

Nadal je povodom izlaska svoje nove knjige sa fotografijama dao intervju za američki Atletik. Tom prilikom se osvrnuo na period od povlačenja na Dejvis kupu 2024. godine.

Povukao sam se pre samo dve godine, ali već mi se čini kao da sam živeo neki drugi život kada sam igrao tenis", rekao je Nadal.

Španac je tokom karijere osvojio 92 titule, a na prvom mestu svetske rang-liste proveo je 209 nedelja. Uprkos impresivnoj statistici, njegov fokus je sada na potpuno drugim stvarima.

- Skoro sam zaboravio da sam bio teniser. Život ide dalje - dodao je bivši svetski broj jedan.

Nadal je istakao da sada ima drugačije motive i da se posvetio porodici, kao i svojim drugim projektima. Pored uloge oca dvojice sinova, aktivan je u razvoju teniske akademije u Manakoru i hotelijerskog biznisa.

- Radim u akademiji, fondaciji, svemu tome. Radim i putujem mnogo, više nego što sam očekivao kada sam se penzionisao, i to kažem u dobrom smislu - istakao je Španac.

Bivši teniser trenutno ne planira da započne trenersku karijeru, ali napominje da je uvek otvoren za deljenje saveta mlađim igračima.

- Nikad ne reci nikad, ali imam dvoje male dece i mnogo drugih stvari van tenisa koje mi svakodnevno zaokupljaju pažnju - objasnio je Nadal.