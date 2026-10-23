Kompani je u petak posmatrao trening mlađe selekcije Bajerna, nakon što je prethodno završio obaveze sa prvim timom, kada mu je iznenada pozlilo. Odmah je reagovala medicinska služba, a trener bavarskog kluba prevezen je u bolnicu, gde će biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostati pod lekarskim nadzorom.

Tim povodom hitno se oglasio i sam klub:

- Vinsent Kompani pod lekarskim nadzorom Vinsent Kompani morao je u petak da potraži lekarsku pomoć nakon što se srušio tokom treninga rezervnog tima Bajerna. Trener prvog tima posmatrao je trening druge ekipe kada je došlo do incidenta.

Kompani će u bolnici biti podvrgnut detaljnim pregledima i ostaće pod lekarskim nadzorom. Do daljeg će njegov stručni štab voditi treninge i brinuti o svim aktivnostima vezanim za utakmice.