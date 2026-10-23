Fudbaleri Crvene zvezde remizirali su na stadionu "Rajko Mitić" protiv Kopenhagena u okviru drugog kola ligaške faze Lige konferencija, a dan nakon utakmice javio se Albert Rijera.

Srpski šampion imao je ponovo gol prednosti u Beoegradu, ali nije uspeo da je sačuva do kraja, pa su Danci došli do boda. Rijera je dan nakon utakmice na Instagramu rekao da nije nezadovoljan, a obratio se i na srpskom:

- Remi, samo jedan bod... Razočarani smo, ali ne i nezadovoljni! Igrači su pružili sjajnu partiju, dali sve od sebe i odigrali dobro. Za one koji ne znaju šta u našem timu podrazumevamo pod dobrom igrom, to nije samo 700 pasova i više od 70 odsto poseda lopte.

-Stvaramo više šansi od protivnika i dozvoljavamo im da stvore manje prilika protiv nas.“ Logično, ako se držimo tog principa, trebalo bi da budemo bliži pobedi od protivnika. Pobeda je sve bliža. Nastavite da igrate dobro... Ostalo je još 12 bodova za osvajanje - napisao je Rijera, a onda je poslao i poruku na srpskom: