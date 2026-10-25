Medvedev je u finalu savladao Nikoloza Basilašvilija - 6:7, 6:1, 6:3 i tako odbranio titulu osvojenu prošle godine.

Prvi set je posle velike borbe u taj-brejku sa 8:6 dobio Basilašvili. U nastavku preokret.

Ruski teniser je zatim ubedljivo osvojio naredna dva seta i tako posle preokreta došao do četvrte titule ove sezone, odnosno 25. u karijeri.



Medvedev je trijumfom na turniru u Kazahstanu zaradio 163.570 dolara i 250 bodova za ATP listu.

Basilašviliju je za učešće u finalu pripalo 95.400 dolara i 165 bodova.