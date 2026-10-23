Švajcarski teniser Sten Vavrinka ove sezone završava karijeru.

Oproštaj je zakazan za 19. decembar uz njega će biti Rodžer Federer, Endi Marej i Gael Monfis.

Gala događaj pod nazivom "Poslednji bekhend" posvećen je čuvenom jednoručnom bekhendu Vavrinke.

Prema rasporedu koji je objavljen na zvaničnoj stranici događaja, najpre će biti odigran singl duel između Vavrinke i Monfisa - koji je nedavno okončao karijeru - u formatu od jednog seta. Nakon toga na programu će biti dubl okršaj u dva seta.

Vavrinka će zaigrati u paru sa Federerom, dok će im rivali sa druge strane mreže biti Monfis i Marej. Završni deo spektakla rezervisan je za svečanu ceremoniju oproštaja od aktivnog igranja.

Kako su naveli organizatori, deo prihoda od ovog događaja biće proleđen u humanitarne svrhe.

Vavrinka je osvojio tri grend slem titule, a najbolji renking mu je treće mesto na ATP listi.