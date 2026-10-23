Utakmica petog kola ABA lige između Spartaka i Partizana na programu je u subotu od 20 i 30 u Hali sportova Dudova šuma u Subotici.



U dosadašnja tri odigrana kola "parni valjak" je na učinku 3-0, dok je Spartak upisao dve pobede i jedan poraz.

- Sigurno neće biti laka utakmica i mislim da nas očekuje zahtevno gostovanje protiv Spartaka. Naravno, ekipa je umorna posle "večitog derbija", tako da moramo da se odmorimo koliko možemo i da se pripremimo za sutrašnji duel. Pokušaćemo da iskoristimo sve igrače i da budemo konkurentni, a ako želimo da pobedimo, moraćemo da odigramo čvrsto - rekao je Penjaroja, a prenosi klupski sajt.

Košarkaš Itan Tompson je rekao da ekipa ne sme da "poleti" posle pobede u derbiju.



- Moramo da nastavimo da radimo na sebi i da idemo dan po dan. Ne smemo ni previše da se zalećemo, ali ni da padamo, nego da nastavimo da gradimo na ovome - rekao je Tompson.