Italijanski teniser Janik Siner završio je sezonu posle osvojenog Vimbldona zbog navodne povrede. Od tada mnogo je misterije oko njega.

Iz Italije, sada stižu nove informacije da je Siner promenio svoj lekarski tim, te da će Daren Kejhil, koji je trebalo da ostane do kraja godine, ipak biti član tima do Rolan Garosa.

Siner je odlučio da promeni kliniku u kojoj je povređeno koleno lečio od trijumfa na Vimbldonu, nezadovoljan jer rešenja za njegov problem nema ni posle tri meseca.

Siner trenira sve vreme u Monte Karlu, trudi se da jača koleno, a sa njim su trenutno oba njegova trenera - i Simone Vanjoci i Daren Kejhil. Gazeta delo sport piše da je saradnja sa Kejhilom produžena do Rolan Garosa, te da Australijanac neće napustiti tim na kraju ove sezone kao što je to bilo najavljeno.

