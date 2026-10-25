Darko Božović bio je nekadašnji crnogorski fudbalski golman koji je tokom karijere branio za brojne klubove, među kojima se izdvaja Partizan, sa kojim je osvojio tri titule prvaka Srbije i dva Kupa Srbije.

Rođen je 9. avgusta 1978. godine u Titogradu, a za reprezentaciju Crne Gore upisao je dva nastupa 2007. godine. Tokom karijere, pored PArtizana, branio je i za Bežaniju, Slobodu iz Užica, iranski Zob Ahan i Voždovac, a nakon završetka igračke karijere posvetio se trenerskom poslu i radu sa golmanima, a prvi angažman mu je bio u nacionalnom timu Bugarske. Radio je potom u Slovanu iz Rume, zatim u filijali Partizana, Teleoptiku, a naposletku u Železničaru iz Pančeva, gde ga je i sustigla opaka bolest.

U prvi mah za Božovićevu bolest nije se znalo previše jer nije želeo da uznemirava naslednike i porodicu, ali je vremenom sve dospelo u javnost, te su se mnogi klubovi, sportisti, bivši saigrači i prijatelji uključili da pomognu Božoviću.

Isprva je lečenje u Turskoj dalo rezultata, međutim, borba sa opakom bolešću završila se tragično, a iza sebe je ostavio suprugu Martinu i dvojicu sinova.