Real Madrid je doživeo veliki udarac samo nekoliko sati uoči El Klasika protiv Barselone. Madridski klub zvanično je objavio da Tibo Kurtoa (34), njegov prvi golman i uglavnom najvažniji igrač, neće nastupiti u najvećem španskom derbiju.

Razlog je grip, zbog kog je belgijski reprezentativac u poslednji trenutak otpao iz tima.

- Kurtoa će propustiti večerašnju utakmicu između Real Madrida i Barselone u 10. kolu prvenstva zbog gripa. Umjesto njega u tim ulazi Ilija Vološin - objavio je Real Madrid na zvaničnim stranicama.

Reč je o velikom problemu za trenera Žozea Murinja, koji je ostao bez jednog od svojih najpouzdanijih igrača uoči jedne od najvažnijih utakmica sezone. Kurtoa je standardni prvi golman Reala, a njegov kvalitet i iskustvo posebno dolaze do izražaja u bitnim utakmicama.