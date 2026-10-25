Tim Tomislava Tomovića, nekadašnjeg trenera Crvene zvezde, dominirao je na ovoj utakmici gotovo od samog starta i na kraju je dobio i svaku pojedinačnu četvrtinu u svoju korist.

Već do poluvremena su gosti iz Krasnodara, i to bez Alekseja Pokuševskog u sastavu, stekli prednost od 18 poena, a ona je nastavila da raste i u drugom delu susreta.

Posle treće četvrtine već nije bilo nikakve dileme ko će slaviti, pa je Tomović sa Lokomotivom stigao do svoje pete pobede ove sezone u VTB ligi uz samo jedan poraz do sada.

Najefikasniji u redovima Lokomotive bio je Patrik Miler sa 16 poena uz osam asistencija, dok je Ivan Samojlenko ubacio 13 poena.

Na drugoj strani, u Samari se istakao samo Danila Pokodiajev sa 15 poena zajedno sa Danilom Ginkom koji je dodao 14.