Crveno-beli su u Patrasu upisali četvrtu pobedu u isto toliko utakmica, a pitanje pobednika rešili su dominantnom igrom, posebno u drugom poluvremenu, kada su potpuno nadigrali domaći tim.

Promiteas je uspeo da pruži otpor tokom prvog poluvremena, ali je u nastavku potpuno stao, što je Olimpijakos iskoristio da dođe do ubedljivog trijumfa od čak 40 poena razlike.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Endiaj sa 19 poena. Pogodio je šest od sedam šuteva za dva poena i jednu trojku iz dva pokušaja, uz četiri skoka.

Saša Vezenkov dodao je 14 poena i šest skokova, dok je Nikola Milutinov utakmicu završio sa 10 poena i pet skokova.

Olimpijakos tako nastavlja niz pobeda na početku domaćeg šampionata, a uz to, ovaj trijumf je bitan jer dolazi posle neverovatnog poraza u Evroligi od Fenerbahčea, kada su Pirejci prokockali ubedljivu prednost, a Vezenkov promašio trojku za pobedu.