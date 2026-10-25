Bahčešehir sa Saletom Đorđević porazio je Dušana Alimpijevića i ekipu Bešitkaša i ostao na maksimalnih 5-0, a Turk Telekom je na skoru 4-1, zajedno sa Esenler Eroksporom.

Najzaslužniji igrač za četrvrti trijumf Turk Telekoma bio je Uroš Trifunović, koji je ubacio čak 21 poen i podsetio na najbolje partije u svojoj karijeri. Dodao je srpski košarkaš i dva skoka.

Turk Telekom igra i Evrokup i tamo loše stoji, sa jednom pobedom i tri poraza.

Evroligaški učesnici u Turskoj trenutno ne stoje toliko dobro, osim Efesa, koji tek igra meč petog kola i ima skor 3-1. Fenerbahče je na 2-2, a Bešitkaš na učinku 2-3 u vrlo dobroj konkurenciji u jednom od najsnažnijih šampionata na Starom kontinentu...