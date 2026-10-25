Rajan u 38, Markus Tevarnije u 43. i Evanilson u 71. minutu bili su strelci za Bornmut, čiju je mrežu sačuvao Đorđe Petrović.

Junajted ima samo jednu pobedu i 16. je na tabeli sa sedam bodova, dok je Bornmut 13. sa devet bodova.

Liverpul je nadigrao Brajton 2:0 autogolom Paskala Grosa u 17. posle udarca Florijana Virca i Aleksandera Isaka na asistenciju Bredlija Barkole u 21. minutu.

Liverpul je sada na četvrtoj poziciji sa 15 bodova, odmah iza Brajtona sa 16.

Njukasl je u Londonu savladao Kristal Palas 2:0, dok su Hal i Brentford remizirali 1:1.