Saša Ilić je definitivno odlučio da napusti Partizan. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Čukaričkog u Humskoj 2:0. Uprava je od legende crno-belih zatražila da sačeka, ali je on prelomio i rešio da ode posle serije loših rezultata.
Ilić je već dva puta odustajao od ostavke, ali to sada nije slučaj.
Mozzart Sport je preneo kako je Ilić i definitivno odlučio da napusti Partizan, te da nije promenio mišljenje ni nakon prospavane noći. Tako se završila njegova priča na mestu trenera crno-belih.
Navijači su davali podršku Saši Iliću da ostane nekoliko puta tokom ove sezone sa tribina, međutim, sada očigledno neće biti povratka nazad.
Komentari (0)