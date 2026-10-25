Saša Ilić je definitivno odlučio da napusti Partizan. Kap koja je prelila čašu bio je poraz od Čukaričkog u Humskoj 2:0. Uprava je od legende crno-belih zatražila da sačeka, ali je on prelomio i rešio da ode posle serije loših rezultata.

Ilić je već dva puta odustajao od ostavke, ali to sada nije slučaj.

Mozzart Sport je preneo kako je Ilić i definitivno odlučio da napusti Partizan, te da nije promenio mišljenje ni nakon prospavane noći. Tako se završila njegova priča na mestu trenera crno-belih.

Partizan se nalazi na razočaravajućem desetom mestu u Superligi Srbije sa samo tri pobede u 13 utakmica i imaju svega 11 bodova.