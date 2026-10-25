Junak gostiju bio je srpski reprezentativac Aleksa Terzić koji je postigao gol vredan boda u 82. minutu.



Terzić je odigrao drugih 45 minuta, dok je Lazar Samardžić kod domaćina na terenu proveo 13 minuta.



Dvostruki strelac za Atalantu bio je Nikola Krstović.



Istovremeno, Đenova je savladala Veneciju, za koju je branio Filip Stanković, 1:0.