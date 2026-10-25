Sjajno je igrao Fener na ovom meču, pošto je već sve bilo gotovo rešeno do poluvremena. Dobio je prvi deo utakmice gostujući sastav rezultatom 49:36, a potom je overio pobedu u trećoj deonici.

Taj period pripao je Fenerbahčeu rezultatom 25:14, pa se pred poslednju četvrtinu ništa nije ni dovodilo u pitanje.

Ono što je bilo i više nego interesantno jeste da se u redovima Fenerbahčea istakao košarkaš od kojeg se to gotovo uopšte nije ni očekivalo. Ignas Šargijunas je dao čak 22 poena uz dva skoka i tri asistencije.

Pored njega je blistao i Tejlen Horton-Taker sa 14 poena, dok su Trent Forest i Šejvon Šilds dodali po 10.

Na drugoj strani u redovima domaće ekipe prednjačio je Ismael El Amin sa 22 poena.

Fenerbahče je tek u sredini tabele sa skorom 3-2, a Karšijaka ima pobedu manje posle pet kola.