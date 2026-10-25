I sve su to uradili bez Jonasa Valančijunasa, koji je na ovom susretu odmarao pred okršaje koji Litvance čekaju u duplom kolu protiv Virtusa i Partizana.

Susret sa Italijanima će odigrati u gostima, dok beogradski crno-beli putuju u Kaunas nakon susreta sa Asvelom u Francuskoj. Biće to svakako jako važan duel za dva tima koja žele da ostanu u vrhu tabele elitnog takmičenja.

Žalgiris je večeras i bez Valančijunasa bio odličan, a ulogu lidera preuzeo je Deividas Sirvidis, koji je ubacio čak 17 poena, dok su Karsen Edvards i Sejben Li postigli po 12.

Na drugoj strani, za tim Jonave prednjačio je Nik Džonson sa 13 poena.

Podsetimo, meč Žalgiris - Partizan je predviđen za petak sa početkom od 19.00 časova.