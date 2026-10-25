Nastavlja Asvel da niže pobede u Francuskoj – iz pet mečeva isto toliko pobeda je upisao francuski Evroligaš.

U nedelju je na svom parketu u zanimljivom meču, očekivano, savladao Nansi.

Do pobede je Asvel morao nakon -6 posle prvih deset minuta. Već na poluvremenu su domaći preokrenuli rezultat i čuvali prednost do kraja iako nisu uspevali rezultatski da se „odlepe“.

Beson i Pons vodili su Asvel sa po 11 poena, Krauder je dodao dest dok je Gah imao devet poena i osam skokova.

U ekipi Nansija Maršal je bio najbolji sa 21 poenom, po deset su dali Amini, Gombald i Marsilon-Noleo.