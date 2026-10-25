Nekadašnji fudbaler Barselone, Bajerna i Liverpula, Tijago Alkantara, mogao bi da postane novi trener zagrebačkog Dinama.

Legendarni španski fudbaler se sve češće spominje kao naslednik Marija Kovačevića na klupi "modrih". Predsednik kluba Zvonimir Boban i dalje stoji iza njega, ali se posle serije loših rezultata sve više priča o njegovoj zameni.

Alkantara je završio igračku karijeru pre dve godine, a potom je radio kao pomoćnik Hansiju Fliku u Barseloni. Od leta više nije deo stručnog štaba katalonskog kluba, pa bi samostalni trenerski angažman mogao da bude naredni korak u njegovoj karijeri.

Ipak, za sada je reč samo o spekulacijama. Dinamo nije potvrdio interesovanje, a Kovačević ostaje na klupi i priprema ekipu za duel sa Rijekom.