Bavarci nisu ostavili mnogo mesta za iznenađenje Frajburgu, pošto su uspostavili kontrolu od samog starta, rano poveli, a zatim imali rezultat u svojim rukama.

Poveo je gost golom Dajoa Upamekana još u 16. minutu meča, da bi Serž Gnabri duplirao prednost u 42. Taj rezultat bio je aktivan i na poluvremenu.

Nakon toga je ipak bilo malo drame, kada je Tomas Bišof postigao autogol u 82. minutu, ali je Olize u nadoknadi vremena ipak potvrdio trijumf tima iz Minhena.

Bajern se sada izjednačio na prvom mestu sa ekipom Borusije iz Dortmunda, pošto oba tima imaju po 17 bodova, dok je Frajburg na trećem mestu sa 13, koliko ima i Leverkuzen.