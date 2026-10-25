"Stara dama" je sve završila u prvom poluvremenu. Gosti iz Torina su poveli u 29. minutu golom Vestona Mekenija, koji je preciznim udarcem iz prve savladao Vladimira Falkonea za 1:0.

U 41. minutu novi gol. Federiko Gatji je poslao loptu do Daglasa Luiza, koji se oslobodio čuvara na ivici kaznenog prostora i snažnim udarcem pogodio donji levi ugao, uz pomoć stative, za 2:0.

To je ujedno bio i konačan rezultat, pa je tako Juventus došao do pobede i sada se nalazi na sedmom mestu na tabeli sa 14 bodova.