Juventus je doživeo jedan od najbolnijih poraza ikada pred svojim navijačima! Lacio je u Torinu slavio sa ubedljivih 3:0 i ogolio sve slabosti „stare dame“, koja je delovala nemoćno, bezidejno i potpuno bezopasno u velikoj većini susreta.

Ovakav šamar na domaćem terenu teško može da se opravda. Lacio je iskoristio svoje prilike, dok je Juventus ostao bez odgovora, a navijači imaju mnogo razloga za bes. Kada primiš tri gola, a ne postigneš nijedan pred svojim ljudima, jasno je da problem nije samo u jednom lošem danu.

I upravo se tu ponovo otvara pitanje Dušana Vlahovića. Da li su se u Torinu prelako odrekli srpskog napadača, a da pritom nisu pronašli pouzdano rešenje za golove? Juventus sada plaća cenu neefikasnosti i ovakve večeri samo pojačavaju sumnju da je u napadu ostala prevelika praznina.

Poveo je Lacio u 37. minutu kada je sa levog boka centrirao Matija Zakanji, a danski štoper Oliver Provstgard glavom zatresao mrežu domaćih. Prednost izabranika Đenara Gatuza duplirana je u 66, a u glavnoj ulozi ponovo je bio Danac - Gustav Isaksen, koji je sa desne strane ušao u sredinu i levom nogom postigao sjajan gol. Minut pre kraja, rezervista Fisajo Dele-Baširu dosuo je još soli na ranu navijača crno-belih iz Torina postavivši konačnih 3:0.

Pomalo neočekivano, Lacio sa Interom deli lidersku poziciju Serije A sa po 19 osvojenih bodova posle sedam odigranih kola, dok je Juve osmi sa 11.