Fudbaleri PAOK-a slavili su u solunskom derbiju protiv Iraklisa rezultatom 2:1 u okviru 7. kola grčke Superlige.

Iraklis je poveo u 49. minutu golom Pedra Markeša u 49. minutu. Isti fudbaler je devet minuta kasnije postigao još jedan pogodak, ali je on poništen zbog ofsajda. Nakon toga je na scenu stupio Andrija Živković.

Srpski reprezentativac je u 62. minutu asistirao Banzi koji je pogodio za 1:1. Iraklis je u 90. minutu ostao sa igračem manje pošto je Joan Roš dobio crveni karton, što je PAOK-u olakšalo posao.

Domaći tim je brojčanu prednost iskoristio u drugom minutu nadoknade. Živković je ponovo bio u ulozi asistenta, ovoga puta Mihalidisu koji je postigao pobedonosni gol za crno-bele.

PAOK je sada treći na tabeli sa 15 bodova, tri manje od vodećeg Panatinaikosa, dok je Iraklis na osmom mestu sa devet poena.