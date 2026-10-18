Košarkaši subotičkog Spartaka upisali su bitnu pobedu u četvrtom kolu ABA lige, pošto su na svom parketu u Dudovoj šumi savladali rumunski Kluž rezultatom 89:75.

Izabranici Vladimira Jovanovića na taj način su se vratili na pobednički kolosek nakon poraza od Hapoel Holona (86:84) u drugom kolu FIBA Lige šampiona nedavno. Šampionu Srbije bila je to druga pobeda posle tri odigrana meča regionalnog takmičenja u B grupi.

Najzaslužniji za slavlje domaćih bio je Dalibor Ilić koji je utakmicu završio sa 23 poena i devet skokova. Džalon Pipkins dodao je 12, Luka Cerovina 10 poena. U redovima gostiju iz Rumunije najbolji su bili Džavonte Smart i Džajlin Mekriri sa po 17 poena.

Spartak u narednom kolu ABA lige dočekuje Partizan naredne nedelje, a potom će gostovati Šoleu tri dana kasnije u trećem kolu FIBA Lige šampiona.