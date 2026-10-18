Tim koji sa klupe predvodi selektor Srbije Dušan Alimpijević je došao do drugog trijumfa u ligi, dok je gradski rival pretrpeo treći poraz.

Bolje je Galatasaraj počeo utakmicu i posle prve četvrtine vodio 22:19, a onda je usledio odgovor Bešiktaša. Alimpijevićev tim je drugu deonicu dobio sa 25:17 i na veliki odmor otišao sa vođstvom 44:39. Domaćin je tako nadoknadio početni zaostatak i stekao prednost koju je uspeo da sačuva do kraja.

Gostujuća ekipa je u nastavku održavala priključak i dobila treću i četvrtu četvrtinu sa poenom razlike, ali to nije bilo dovoljno za preokret.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Furkan Korkmaz sa 18 poena, Entoni Braun dodao je 12, Ante Žižić 11 uz sedam skokova, dok je Demijen Dotson postigao deset poena. Galatasaraj su predvodili Šehmus Hazer i Aleksej Nikolić sa po 12 poena, a Džejms Robinson ubacio je 11.