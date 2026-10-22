Fudbalski klub Juventus uveliko sprema zamenu za Dušana Vlahovića i to ne iz drugih redova, već iz sopstvenih, tačnije iz Next Gen ekipe, odnosno ekipe do 23 godine. U njoj igra i mladi Albanac, koga "Tuttomercatoweb" vidi kao Srbinovog naslednika.

Sad se pažnja sve više usmerava ka novoj generaciji, a među fudbalerima čiji razvoj vredi pratiti izdvaja se Arman Durmiši. Reč je o albanskom centarforu rođenom 2008. godine u Sloveniji, koji je svojim fizičkim i igračkim karakteristikama privukao pažnju. Njegov profil podseća na Vlahovića, što je posebno zanimljivo u trenutku kada Juventus razmatra kako da dugoročno reši pitanje napadača i pronađe adekvatna rešenja za ofanzivni deo ekipe.

Naravno, poređenja sa već afirmisanim fudbalerima sama po sebi ne garantuju uspeh, naročito kada je reč o igraču koji je još na početku seniorske karijere. Ipak, Durmiši već ima konkretan učinak kojim može da skrene pažnju na sebe.

Od ukupno 10 golova koje je Juventus Next Gen postigao u dosadašnjem delu sezone, tri pripadaju mladom Albancu.