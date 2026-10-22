Kada su ga pitali o tremi pred utakmicu, srpski as je priznao da uvek oseća nemir pre nego što izađe na teren, što je za njega potpuno normalan osećaj.

-Mislim da upravo zato i igram ovaj sport - zbog toga - rekao je Jokić.

Nikola Jokić planira večeru sa mladim srpskim asom Nikolom Topićem pre utakmice, ali nažalost on propušta start sezone zbog povrede leđa. Reprezentativac Srbije je uspeo da se izbori sa teškim zdravstvenim problemima, vrati na teren, ali ga je zadesio novi peh.

-Ići ćemo na večeru. Verovatno ćemo pogledati neke utakmice, malo se zabaviti, tako da neću osećati nervozu - rekao je nekadašnji šampion.

Dotakao se i letošnjeg pojačanja iz Evrolige, Alfe Dijala.

-Dobar je. Veoma je atletski građen. Zaista ume da stigne na poziciju pre protivnika. Takođe zna da igra pomalo ’prljavo’, tako da ima pomalo od svega - rekao je trostruki MVP NBA lige.