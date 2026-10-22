Čuveni srpski košarkaš Darko Miličić od svoje 19. godine voli suprugu Zoranu, koja mu je rodila troje dece.

I dok se Darko ne eksponira u javnosti, Zorana je veoma aktivna na društvenim mrežama gde neretko deli fotografije i video snimke iz privatnog života.

Često ume da oduševi fanove provokativnim izdanjima iz teretane, sa plaže ili bazena.

Inače, Zorana je jednom prilikom govorila o životu sa Darkom i prisetila se kako je počela njihova ljubav.

- Čekali smo u toaletu, bili su neki osmesi i to je bilo to za prvi put. Imala sam 18, a on 19 godina. Odmah mi se dopao. Prvi susret je bio fatalan. Volim korpulentne muškarce. Opet smo se sreli u nekom izlasku, ja sam prišla da se javim zajedničkom prijatelju i tu je palo prvo upoznavanje. To veče smo se dogovorili da se vidimo sutra na ručku. Tu sam saznala ko je i šta je i rekla: "Wow, neće me nazvati sigurno" - prisetila se Zorana jednom prilikom za Blic.

- Došla sam kući i rekla roditeljima koga sam upoznala i tata mi je rekao: "Daj, Zorana, molim te... Pa gde ćeš ti, to ti je naša NBA zvezda. Danas, sutra ide za Ameriku, nova sezona, top modeli, sve žene oko njega su mu dostupne, nemoj da se zanosiš". Darko i ja smo počeli da se zabavljamo posle godinu dana intenzivnog druženja. Prvi poljubac je pao posle neke zajedničke večere gde je bilo malo popijenog vina.