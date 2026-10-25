Agoniji Mančester junajteda se ne nazire kraj. Posrnuli velikan sa "Old Traforda" je doživeo još jednu blamažu pošto je na svom terenu izgubio od Bornmuta sa 3:0.

Trener Majkl Kerik se nalazi u izuzetno teškoj situaciji, a kritike su sve veće.

- Majklu Keriku će ubuduće biti neverovatno teško da ostane menadžer Mančester junajteda. To je problem sa kojim se klub suočava. Verovatno će ga otpustiti. Već prošle sezone sam smatrao da je klub trebalo da dovede najboljeg mogućeg trenera, umesto što je posao poverio Majklu Keriku, jer sam osećao da bi upravo ovo moglo da se dogodi. Ali sve se veoma brzo pretvorilo u potpuni haos i klub je u rasulu - rekao je proslavljeni fudbaler Mančester junajteda Geri Nevil.

Imao je šta da kaže i Džejmi Karager.

- Majkl Kerik mora da bude smenjen još večeras. Ne samo zbog dobra Mančester junajteda već i zbog samog Majkla Kerika. Mančester junajted mora da donese tu odluku još večeras.

Nije se na tome zaustavio.

- Kerik je omiljen među navijačima. Ali vlasnici kluba, sportski sektor i igrači nisu omiljeni. Oni su ozbiljno izneverili klub. Sutra će verovatno doneti odluku koja će razbesneti navijače Mančester junajteda, ali koja je verovatno neophodna. Navijači Mančester junajteda pevaju Kerikovo ime, ali pravo pitanje je…"

- Da li će on sutra i dalje biti trener? Situacija je postala neodrživa. Kerik želi da bude smenjen. Ne želi više da sedi u tehničkom prostoru pored tih igrača. Možete li da zamislite kako će izgledati njegov dolazak na trening sutra, nakon što nije uveo Bruna Fernandeša u igru? Svlačionica je potpuno zatrovana. On želi da ga što pre oslobode ove agonije.